بيان من مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. ورسالة عاجلة لـ مصر والسودان وإثيوبيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن سد النهضة الإثيوبي.

ودعا مجلس الأمن في بيانه الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة عبر الوساطة الإفريقية.

كما دعا المجلس لإنجاز اتفاق ملزم ومقبول بشأن سد النهضة وبأسرع وقت ممكن، حسبما نقلت صحيفة "الشروق".

يشار إلى أن مجلس الأمن عقد في يوليو الماضي جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، ولم يصدر بعد أي قرار بشأن مشروع تقدمت به تونس يدعو إلى التوصل لاتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر حول تشغيل السد خلال 6 أشهر.

وشدد وفود باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعمهم الوساطة الإفريقية لحل الخلافات حول السد.

وتعترض مصر والسودان على الملء الثاني لسد النهضة من دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، فيما شرعت إثيوبيا بقرار أحادي في الملء الثاني للسد مكتفية بإخطار القاهرة والخرطوم.