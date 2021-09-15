عمرها 130 عامًا.. رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح كنيسة الكوم الأخضر بالمنيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

افتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، مساء اليوم الأربعاء، الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر، بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، بعد تجديدها بالكامل، بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، والقيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

وتُعد الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر، أحد أقدم الكنائس الإنجيلية التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، إذ تأسست عام 1889.

كما سيفتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مساء غد الخميس، الكنيسة الإنجيلية بالناصرية، بمركز الفتح، بعد إعادة بنائها بالكامل، ورسامة عدد من الشمامسة والشيوخ من أبناء الكنيسة.