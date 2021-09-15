بنك التعمير والإسكان يفتتح 12 مركزا لخدمة كبار العملاء "HDB Royal" لأول مرة اليوم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

تصوير- نادر نبيل:

افتتح حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، اليوم الأربعاء، 12 مركز خدمة كبار العملاء (HDB Royal) لأول مرة.

جاء ذلك بحضور وليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع في بنك التعمير والإسكان، وهيثم عثمان، مدير عام الإدارة العامة لكبار العملاء في بنك التعمير والإسكان وسط لفيف من مسؤولي إدارات البنك.

وقال حسن غانم رئيس البنك إن البنك افتتح عدد 12 مركزا لخدمة كبار العملاء اليوم على مستوى الجمهورية تحت شعار (HDB Royal) على أن يرتفع عددها إلى 24 مركزا خلال الشهرين القادمين موزعين على مستوى الجمهورية طبقا لدراسة محددة لتغطية كافة المناطق.

وأوضح أن إطلاق البنك عدد من المراكز المتميزة مخصصة لخدمة كبار العملاء لأول مرة في تاريخ البنك يأتي بهدف تقديم خدمة مميزة لهذه الشريحة من عملائه والوفاء بمتطلباتهم بجودة واحترافية عالية مؤكدا على اتجاه مصرفه للتوسع في إطلاق خدمات متنوعة لكبار العملاء سيتم الإعلان عنها قريبا، فضلا عن تقديم كافة الاستشارات المالية وغير المالية لمساعدتهم على طرق توظيف أموالهم بأفضل عائد مجزي.

وأكد حسن غانم أن عدد عملاء البنك يزيد على 1.5 مليون عميل وهو ما دفع البنك لتخصيص خدمة جديدة مخصصة لكبار العملاء لتحقيق المنافسة علي مستوى الجهاز المصرفي، فعلي مدار 40 عاما من تاريخ نشأة البنك يعمل على تقديم خدمات متميزة ومخاطبة شرائح متنوعة.

وأضاف أن البنك يشهد نقطة تحول كبيرة مستهدفا مواصلة التوسع في تقديم كافة الخدمات المصرفية المختلفة للأفراد أو الشركات سواء الصغيرة والمتوسطة أو الكبرى، وكذلك التوسع في الخدمات المالية الرقمية لنشر المدفوعات الإلكترونية لدعم مبادرة البنك المركزي للشمول المالي ودعم استراتيجة مصر 2030.

وقال هيثم عثمان مدير عام الإدارة العامة لكبار العملاء (HDB Royal) في بنك التعمير والإسكان، إن البنك يطلق خدمة كبار العملاء مع تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية بهدف استقطاب أكبر عدد من هذه الشريحة من خلال إتاحة حسابات توفير بعائد مميز، وكذلك تخصيص كروت سواء دبت أو كريديت كارد بخدمات مميزة تحت اسم HDB Royal ليتمتع بمزايا مختلفة منها حصولهم علي خدمات مميزة عند الحجز في المطاعم أو الطيران، لتصل توفير خدمة المساعدة أثناء قيادته لسيارته في حال مواجهته مشكلة طارئة.

وأوضح أن خطة البنك الوصول بعدد مراكز كبار العملاء إلى 24 مركزا قبل نهاية العام الجاري بما يمثل 24% من عدد فروع البنك يظهر عزم واتجاه البنك علي تحقيق المنافسة بقوة على هذه الشريحة في السوق لاستقطاب عدد أكبر من العملاء سواء داخل إو خارج الجهاز المصرفي.

ومن المخطط أن يزيد عدد مراكز كبار العملاء لنسبة 50% من إجمالي عدد فروعه البالغة 100 فرعا حتى الآن بحسب هيثم عثمان.

وأضاف أن فئة كبار العملاء تنطبق على العميل الذي لديه ودائع في البنك من مليون إلى فوق، وكذلك العملاء الحاصلين علي قروض من مليون جنيه وأكثر، أو أي عميل يملك وحدة سكنية بقيمة 3 ملايين جنيه من أحد الشركات العقارية التابعة للبنك يستطيع التمتع بخدمة كبار العملاء.

وأكد على أن البنك يعتزم أيضا تخصيص مكاتب في كافة فروعه العادية لمخاطبة شريحة كبار العملاء.