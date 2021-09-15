السيسي يؤكد دعم مصر للعراق ورفض كافة التدخلات الخارجية في شؤونه

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استعداد مصر الكامل لدعم العراق في كافة المجالات من أجل بلوغ الهدف الاستراتيجي باستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي، مع رفض مصر كافة التدخلات الخارجية في شؤون العراق، والالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، والسفير أحمد الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب برئيس مجلس النواب العراقي، طالباً نقل تحياته إلى شقيقيه الرئيس برهم صالح والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى مختلف الصعد الرسمية، استثماراً لقوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسئولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع مملكة الأردن الشقيقة.

كما أكد الرئيس السيسي استعداد مصر الكامل لنقل خبرة تجربتها التنموية إلى العراق الشقيق لمساندة ودعم الحكومة العراقية في جميع جهودها، من أجل بلوغ الهدف الاستراتيجي لاستقرار العراق واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي الفاعل وترسيخ موقعه في العالم العربي.

وشدد الرئيس السيسي على الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية القادمة في رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق وتقوية مؤسساته الوطنية، فضلاً عن رفض مصر كافة التدخلات الخارجية في شؤون العراق، مع الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول والامتناع غير المشروط عن التدخل في شؤونها الداخلية.

من جانبه، نقل محمد الحلبوسي إلى الرئيس السيسي تحيات شقيقيه الرئيس برهم صالح ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالزيارات المتعاقبة للرئيس السيسي للعراق، الأمر الذي رسخ من عمق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، مثمنًا دور مصر الداعم في استعادة الاستقرار بالعراق، ومساهماتها في تنميته وترسيخ أمنه، وذلك في إطار نهج مصر الثابت تجاه الأمة العربية، وكذلك على الصعيد الإقليمي.

وأعرب الحلبوسي عن التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً على المستوى البرلماني، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التنمية وبناء مؤسسات الدولة.