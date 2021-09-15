ألمانيا تدعم الحكومة الفلسطينية بـ100 مليون يورو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ دقيقة واحدة

أعلنت ألمانيا،الأربعاء، عن دعم الحكومة الفلسطينية بنحو 100 مليون يورو لتمويل مشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، خلال العامين المقبلين.

ووقّعت الحكومتان الفلسطينية والألمانية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مشترك ينص تقديم دعم للحكومة الفلسطينية بنحو 100 مليون يورو لتمويل مشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، خلال العامين المقبلين.

وجاء ذلك، عقب اختتام المشاورات السنوية بقيادة مكتب رئيس الوزراء ووزارة التعاون والتنمية الألمانية، بمشاركة حوالي 50 شخصا من الطرفين.

وقال رئيس الوزراء، محمد اشتية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب المشاورات: “نفخر كحكومة فلسطينية بعلاقة الصداقة والتعاون مع الحكومة الألمانية، حيث تتميز ألمانيا بوقتنا الحالي بأنها أكبر مانح لدولة فلسطين في مجال التنمية، ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” إذ يصل دعمها السنوي للوكالة حوالي 180 مليون يورو، والدعم الثنائي حوالي 60 مليون يورو، والدعم لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المحلية أيضا حوالي 60 مليون يورو، إضافة إلى دعم ألمانيا لفلسطين من خلال الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف اشتية أن المساعدات الألمانية ستغطي مشاريع حيوية بقطاعات الحكم المحلي والبلديات، بما يشمل التجمعات الفلسطينية في مناطق (ج)، وقطاع التعليم الأساسي والعالي، وبالأخص التعليم المهني والتقني، وقطاع المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والزراعة، والقطاع الاقتصادي وقطاع التشغيل، خاصة الشباب والنساء ودعم القطاع الخاص.

وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني، كل من ساهم في إنجاح هذه المشاورات من الجانبين الفلسطيني والألماني، كما قدم الشكر للحكومة الألمانية والشعب الألماني على دعمهم السخي والمتواصل، والتزامهم المستمر بحقوق الشعب الفلسطيني بالتحرر والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.

وطالب اشتية ألمانيا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي المساعدة في الضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في سائر الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، لتبقى فلسطين واحة من الديمقراطية تحت قبة البرلمان.

ومن جانبه، قال ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوكزا: “تربطنا علاقة تاريخية بالشعب الفلسطيني مبنية على التعاون الثنائي والشراكة في العديد من المجالات، ومع انتهاء هذه المشاورات ستقدم ألمانيا دعما لفلسطين لمدة عامين، بما يساهم في النهوض وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل جديدة، ودعم قطاع التعليم، وجهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة كورونا، والعديد من القطاعات الأخرى”.

وجدد أوكزا تأكيده على دعم بلاده لحل الدولتين المتفاوض عليه، وعقد الانتخابات في فلسطين، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.

يذكر أن توقيع الاتفاقية تم بين مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اسطفان سلامة، وعبر الفيديو من ألمانيا مسؤول ملف الشرق الأوسط في وزارة التعاون والتنمية الألمانية ماريو ساندر.