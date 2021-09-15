“تانكر تراكرز”: ناقلة النفط الإيرانية الثانية المتجهة إلى لبنان ستتأخر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 4 دقائق

كشف موقع “تانكر تراكرز” لتتبع السفن أن ناقلة النفط الإيرانية الثانية المتجهة إلى لبنان، ستتأخر عن الوصول حوالي أسبوع.

وقال الموقع في تغريدة عبر “تويتر”: “ثاني ناقلة نفط إيرانية تحمل وقوداً الى لبنان، والتي ستتجه على الأرجح إلى ميناء بانياس في سوريا، تمت مشاهدتها في صور القمر الصناعي هذا الصباح. وهي تأخرت ما يقارب الأسبوع عن الجدول الزمني المحدد”.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، أعلن يوم الخميس الماضي أن أول سفينة من إيران محملة بالمازوت ستبحر “خلال ساعات وما يفصلنا عنها مسافة الطريق فقط، وستتبعها سفن أخرى”، مبيناً أننا “أعطينا الأولوية لمادة المازوت، فالبنزين حاجة السيارات، ولكن المازوت تتوقف عليه المستشفيات والمراكز الصحية ومصانع المواد الغذائية وأفران الخبز”.

وقال، إن “الباخرة الثانية التي ستصل خلال أيام قليلة إلى مرفأ بانياس تحمل أيضا مادة المازوت. أما الباخرة الثالثة فقد تم إنجاز كل المقدمات الإدارية لها وبدأت بتحميل مادة البنزين واتفقنا بالتحضير لباخرة رابعة لتحمل مادة المازوت”.