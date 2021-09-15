السعودية تدعو لمواقف حازمة لمنع إيران من ممارسة الابتزاز النووي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2021 8:02 مساءً

دعت السعودية، اليوم الأربعاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ مواقف حازمة لمنع إيران من ممارسة الابتزاز النووي.

وقال مندوب السعودية لدى المنظمات الدولية بفيينا، السفير عبدالله بن خالد بن سلطان، إن البرنامج النووي الإيراني سيؤدي إلى عدم استقرار المنطقة والعالم أجمع ما لم يتم احتوائه بشكل حازم.

وتابع في سلسلة تغريدات على حسابه بـ”تويتر”، “على الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ مواقف حازمة لمنع إيران من ممارسة الابتزاز النووي”.

وأضاف “ندعو إيران للامتثال الكامل بموجب التزاماتها في اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

ولم يتضح بعد موعد استئناف المفاوضات النووية بين إيران والدول الكبرى والتي توقفت بطلب طهران في منتصف يونيو/حزيران الماضي، إلا أن طهران زعمت مؤخراً أن استئناف المفاوضات سيكون قريباً في فيينا.

ولم تسفر الجولات الستة السابقة من المفاوضات في فيينا عن أي نتائج ملموسة بشأن التوافق على إعادة العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 8 من مايو/آيار 2018 بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتضع إيران عراقيل عديدة أمام إحياء الاتفاق النووي منها رفع كافة العقوبات الأمريكية قبل أن تسمح لواشنطن بالعودة إلى طاولة المفاوضات النووية.