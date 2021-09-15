هل تُستأنف المحادثات النووية في فيينا بعد 3 أسابيع؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 34 دقيقة

من المفاوضات التي جرت في فيينا

كشفت مصادر صحفية عن أن المحادثات النووية قد تُستأنف في فيينا بعد 3 أسابيع، وأنَّ ما يؤخرُ تحديد الفريق المفاوض هي الخلافات الإيرانية الداخلية.

وأشارت المعلومات عن أن استبدل عباس عراقجي بمسؤول آخر قد يؤخر العودة للمفاوضات أكثر. وستُستكمل المفاوضات من حيث توقفت، ولن يكون هناك تفاوض على ما تم تدوينه.

أما بالنسبة للدور الروسي، فإن موسكو تلعب دوراً فعالاً جداً وإيجابياً في إقناع إيران بالعودة للتفاوض، بعد أن توقفت في الـ20 من يونيو الماضي عند الجولة السادسة بسبب انتهاء ولاية حكومة حسن روحاني.

وتزامناً، نقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، قوله في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ألا يتوقعوا من بلاده “ضبط النفس” مع استمرار الحظر.

وأضاف المندوب الإيراني في كلمة أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية “لا تتوقعوا أن تمارس إيران ضبط النفس وتتخذ إجراءات بناءة ما دام الحظر مستمرا”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة انتهكت قرار مجلس الأمن رقم 2231 بالانسحاب من الاتفاق النووي واتباع سياسة “الضغوط القصوى”، واستئناف الحظر، وقال إن هذا أثر “بشكل مباشر ومدمر” على العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران.