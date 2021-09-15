واشنطن: ندرك استمرار تعنت الحوثيين ودور إيران التخريبي في المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 39 دقيقة

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، اليوم الأربعاء أن بلاده تدرك استمرار تعنت الحوثي ودور إيران التخريبي في المنطقة.

فيما أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، والمبعوث الأميركي الخاص على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتأجيج الصراع من قبل ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، ووقف جرائمها ضد المدنيين والنازحين، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية. واعتبرا ذلك، خطوة أساسية نحو الحل السياسي.

كما شددا على أهمية التحرك الأممي والدولي الجاد والفاعل للضغط على ميليشيا الحوثي وداعميها في إيران في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الحكومة اليمنية والمبعوث الأميركي، في الرياض، لاستعراض تطورات التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، وما تواجهه من تعنت من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، المستمرة في تصعيدها واستهدافها البنى التحتية وآخرها ميناء المخا، والمدنيين والنازحين في مأرب والأعيان المدنية في السعودية.