وصول طائرة المساعدات الإماراتية العاشرة إلى أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت وسائل إعلام، الأربعاء، بأن ، عاشر طائرة إماراتية تحمل مساعدات إنسانية إلى الشعب الأفغاني هبطت في مطار العاصمة الأفغانية، كابل،ضمن الجسر الجوي الإماراتي الذي انطلق منذ مطلع سبتمبر الجاري.

وتحمل الطائرة الجديدة التي غرفت حمولتها في مطار كابل، وتبلغ نحو 30 طنا من المساعدات الغذائية والطبية.

وتحتوي شحنة المساعدات الإماراتية الجديدة على مواد غذائية أساسية، منها حليب الأطفال والدقيق ومشتقاته، بالإضافة إلى الزيوت والسكر وغيرها من المواد الغذائية.

ويضاف إلى ذلك، المستلزمات الطبية الضرورية للمستشفيات.

وتبزر أهمية هذه المساعدات في ظل تردي الأوضاع المعيشية وغلاء أسعار السلع نتيجة لشحها في الأسواق.

ومع هذه الطائرة الجديدة، يبلغ حجم المساعدات الإماراتية التي وصلت إلى أفغانستان نحو 300 طن.

ومنذ بداية سبتمبر الجاري، بدأت دولة الإمارات في تسيير جسر جوي إلى كابل وغيرها من المدن الأفغانية، لتقديم يد العون للشعب الأفغاني، ولاسيما فئات النساء والأطفال وكبار السن.