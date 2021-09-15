انت الان تتابع خبر مكافحة الفساد ومدونة السلوك في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = في مؤتمر استرداد الاموال.. الكاظمي يؤكد تهريب النظام السابق مليارات الدولارات الى الخارج،، ويتوعد الفاسدين.
= الجامعة العربية تعد مواجهة الفساد في العراق عملية معقدة،، وبغداد تنتقد ضعف الجهود الدولية بهذا الملف.
= القبض على عشرة متسللين للاراضي العراقية عبر نينوى،، والتحالف الدولي ينفي شن غارات على الحدود السورية العراقية.
= رئيس الجمهورية يعلن توقيع مدّونة السلوك الانتخابي،، والمفوضية تكشف عن اجراءات لتحصين عملية الاقتراع.
= القبض على عشرة متسللين للاراضي العراقية عبر نينوى،، والتحالف الدولي ينفي شن غارات على الحدود السورية العراقية.
= رئيس الجمهورية يعلن توقيع مدّونة السلوك الانتخابي،، والمفوضية تكشف عن اجراءات لتحصين عملية الاقتراع.