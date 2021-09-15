اخبار العالم

مكافحة الفساد ومدونة السلوك في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مكافحة الفساد ومدونة السلوك في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = في مؤتمر استرداد الاموال.. الكاظمي يؤكد تهريب النظام السابق مليارات الدولارات الى الخارج،، ويتوعد الفاسدين.
= الجامعة العربية تعد مواجهة الفساد في العراق عملية معقدة،، وبغداد تنتقد ضعف الجهود الدولية بهذا الملف.

= القبض على عشرة متسللين للاراضي العراقية عبر نينوى،، والتحالف الدولي ينفي شن غارات على الحدود السورية العراقية.


= رئيس الجمهورية يعلن توقيع مدّونة السلوك الانتخابي،، والمفوضية تكشف عن اجراءات لتحصين عملية الاقتراع.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا