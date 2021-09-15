الإصابات تضرب برشلونة بعد 'الهزيمة الثقيلة'

وجاءت الأنباء السيئة لتزيد الأوضاع صعوبة داخل الكتيبة الكتالونية بقيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وأوضح النادي في بيان أن لاعب وسطه الشاب، بيدري، يعاني من إصابة في العضلة الأمامية للفخذ الأيسر، وفقا لما نشرته صحيفة (سبورت) الرياضية.



وكان بيدري قد شارك في المباراة بأكملها أمام بايرن ميونخ، دون أن تظهر عليه أي ملامح للإصابة.

كما أكد النادي كذلك أن ظهير الفريق، جوردي ألبا، يعاني أيضا من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

وكان ألبا قد طلب التغيير أثناء المباراة، لتؤكد الاشعة إصابته.

وبهذا ينضم بيدري وألبا لقائمة المصابين بالفريق والتي تضم أيضا كلا من المهاجمين أنسو فاتي، عثمان ديمبيلي، سرخيو أجويرو ومارتين برايثويت.