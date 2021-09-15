رئيس الحكومة الليبية يصل القاهرة عقب زيارة حفتر وصالح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وصل رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء إلى القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة من زيارة المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح.



وأكدت الحكومة المصرية، في بيان لها، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استقبل اليوم بمطار القاهرة الدولي، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حيث أٌجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الليبي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وصل القاهرة في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من وزراء الحكومة الليبية، ووفدا فنيا من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم غداً الخميس عقد لقاء ثنائي بين الدكتور مصطفي مدبولي، وعبد الحميد الدبيبة، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء الجانبين المصري والليبي.

كذلك من المقرر أن يتم في ختام المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات مختلفة.

وتأتي زيارة الدبيبة إلى مصر بعد أقل من 24 ساعة من زيارة رئيس صالح وحفتر إلى القاهرة التي أكد فيها الرئيس المصري مواصلة بلاده جهودها للتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي الهام برلمانياً ورئاسياً المنتظر بنهاية العام الجاري، فضلاً عن منع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبي، وكذا إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.