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رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس النواب العراقى لبحث سبل التعاون.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس النواب العراقى لبحث سبل التعاون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له.

 

ورحب رئيس مجلس الشيوخ، بالوفد العراقي، مشيدا بقوة ومتانة العلاقات التى تجمع بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات، معربا عن سعادته بعودة العراق إلى مكانتها بين الدول العربية، مشيرا إلى دعم مجلس الشيوخ لأى خطوة فى هذا الاتجاه.

 

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب العراقي، أن بلاده تعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربطها بمصر، مؤكدا على تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين على كافة المستويات، وبخاصة على المستوى البرلماني، آخذا فى الاعتبار ما يتمتع به البرلمان المصرى بغرفتيه من خبرة وتاريخ طويل.

 

كما نقل الحلبوسي تحيات الشعب العراقي إلي الشعب المصرى، مشيرا إلي أن مصر عظيمة بأهلها وتاريخها.

 

وأطلق النائب السيد هيثم رمضان، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، مبادرة بأن يطلق برلمانات مصر والعراق والأردن مجلساً مشتركا، لخدمة القضايا العربية، مما يمثل قوة للأمة العربية على المستوى النيابي، فالتجارب السابقة أثبتت أنه ليس للعراق إلا الحضن العربي.

 

كما وجه الحلبوسي الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ لزيارة العراق لمزيد من التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات بينهما، مشيدا بأهمية الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق.

 

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة وفيبي فوزى وكيلا المجلس، والمستشار محمود عتمان أمين عام المجلس وعدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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