عبدالفتاح السيسي يؤكد رفض بلاده لكل التدخلات الخارجية في شؤون العراق

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفض بلاده لكل التدخلات الخارجية في شؤون العراق.



وشدد خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على ضرورة "الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وجدد السيسي التأكيد على "استعداد مصر الكامل لدعم العراق في كل المجالات من أجل بلوغ الهدف الاستراتيجي باستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن "الرئيس رحب برئيس مجلس النواب العراقي، طالبًا نقل تحياته إلى الرئيس برهم صالح ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء".

وأضاف أن "الرئيس السيسي أكد حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية".

ولفت إلى أن ذلك يأتي "استثماراً لقوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسئولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن الشقيق".

كما أكد السيسي "استعداد مصر الكامل لنقل خبرة تجربتها التنموية إلى العراق لمساندة ودعم الحكومة العراقية في جميع جهودها، من أجل بلوغ الهدف الاستراتيجي لاستقرار العراق واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي الفاعل وترسيخ موقعه في العالم العربي".

كما شدد الرئيس المصري على "الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية القادمة في رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق وتقوية مؤسساته الوطنية".

من جانبه؛ نقل الحلبوسي إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس برهم صالح والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.

وأكد الحلبوسي على "اعتزاز بلاده بالزيارات المتعاقبة للرئيس السيسي للعراق، الأمر الذي رسخ من عمق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين".

وثمن رئيس مجلس النواب العراقي "دور مصر الداعم في استعادة الاستقرار بالعراق، ومساهماتها في تنميته وترسيخ أمنه، وذلك في اطار نهج مصر الثابت تجاه الأمة العربية وكذلك على الصعيد الإقليمي".

وأعرب عن "التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً على المستوى البرلماني، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التنمية وبناء مؤسسات الدولة".

وانعقد اللقاء بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، والسفير أحمد الدليمي، سفير العراق بالقاهرة.