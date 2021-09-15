روسيا تتجاوز حاجز الـ 195 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم ، حاجز الـ 195 ألف حالة وفاة بعد تسجيل 792 حالة جديدة خلال يوم واحد مقابل 781 وفاة يوم أمس لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس الى 195 ألفا و 41حالة وفاة .



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي وبحسب وكالة " انتر فاكس " للأنباء عن ارتفاعا ملحوظا في عدد الاصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيلها 18841إصابة مقارنة بـ 17837 في اليوم السابق، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات سبعة ملايين و194 ألفا و 926 اصابة ، وتماثل 17039 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليبلغ مجموع المتعافين ستة ملايين و 435ألفا و 72شخصا .