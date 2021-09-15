سفير إندونيسيا يشيد بريادة دولة الإمارات

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

التقى محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، الأربعاء، حسين باقيس، سفير إندونيسيا لدى أبوظبي.



وحضر اللقاء مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع الإماراتية، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة والوفد المرافق للضيف، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ورحب محمد بن أحمد البواردي في بداية اللقاء بالسفير الإندونيسي، مؤكدا عمق علاقات الصداقة بين الإمارات وإندونيسيا في مختلف المجالات خاصة في المجال الدفاعي والعسكري وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب وأوسع بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون الدفاعي والعسكري وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين،

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أشاد سفير إندونيسيا بما حققته دولة الإمارات من تقدم وتطور ملحوظ يعد نموذجاً رائداً ومتقدماً بالنسبة لدول المنطقة.

وأكد حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.