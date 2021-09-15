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اليمن.. 172 مستفيداً يتلقون الخدمات الطبية بمخيم وعلان

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الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ 172 مستفيدا خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 1 سبتمبر 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 50 مستفيدا، وعيادة الباطنية 41 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 حالات، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدين اثنين، فيما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 27 مريضا، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 6 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 3 أفراد.

كما صرفت الأدوية لـ 132 فردا، في حين راجع قسم الخدمات التمريضية 39 مريضًا، وتنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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