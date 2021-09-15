شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يشدد على خروج المرتزقة من ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم، مع وفد من مجلس النواب الليبي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، آخر المستجدات والتطورات على الساحة الليبية.

وأفاد البرلمان العربي في بيان وزعه مكتبه بالقاهرة اليوم، أن العسومي أكد دعم البرلمان الكامل لوحدة وسيادة ليبيا على أراضيها كافة، وحرصه على تعزيز قنوات التواصل الدائم مع مجلس النواب الليبي على جميع المستويات.

بالإضافة إلى بحث أفضل السبل التي يمكن من خلالها دعم الليبيين ومساندتهم في حل الأزمة، مشددًا على ضرورة خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.