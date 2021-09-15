بممارسة استباقية.. القبض على مطلوبين وضبط كدس اسلحة في بابل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة بابل، اليوم الاربعاء، عن ضبط كدس أعتدة والقبض على مطلوبين خلال ممارسات استباقية واسعة شمالي المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارزها تمكنت بالاشتراك مع مكافحة الاجرام وفوجي الطوارئ الاول والسادس، وبإسناد مفارز مديريات الاستخبارات والامن الوطني وجهاز المخابرات، معززة بمفارز مكافحة المتفجرات والـ K9 ، من العثور على كدس للأعتدة يحتوي على قنابر هاون وجدت مخبأة تحت الارض قرب احد المبازل".



واضافت انه "تم القاء القبض على عدد من المطلوبين بمواد قانونية مختلفة"، مبينة ان "تلك الممارسات متواصلة في عموم مناطق المحافظة وتنفذ قبيل وخلال تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الاربعين المرتقبة لتعزيز إجراءات الامن والحفاظ على ديمومة الاستقرار" .

