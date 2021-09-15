انت الان تتابع خبر الزراعة تصوت على خمسة قرارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الخفاجي "اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج أكثار بذور الرتب العليا لأصناف الشعير، مشددا على أهمية توفير المواد العلفية للثروة الحيوانية وقطاع الدواجن، وأهمية دعم واستمرار انتاج محصول الشعير والذرة الصفراء، بعد تصاعد وتيرة انتاج الثروة الحيوانية لاسيما قطاع الدواجن، الذي حقق نموا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة بعد دعم الوزارة للمنتج المحلي وتشغيل الايدي العاملة، وإتاحة فرص جيدة للقطاع الخاص للمشاركة في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد".وبين الخفاجي، "أهمية استمرار الدعم لمزارعي محصول الشعير، كونه من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، جنبا إلى جنب مع الحنطة والشلب والذرة الصفراء، حيث تسعى الوزارة إلى تعضيد دور النجاحات المتحققة في مجال محاصيل الحبوب، والارتقاء بالمستوى الفني والعلمي، من خلال البرامج المتخصصة في هذا المجال ومنها برنامج اكثار بذور الرتب العليا لمحصول الشعير".

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، صوت على ما يلي:



1. الابقاء على تسعيرة بيع الطن من بذور الأساس لمحصول الشعير للموسم الماضي والبالغة 572500 دينار والعمل بها لهذا الموسم لغرض الاسراع ببيع البذور في الوقت المناسب.

2. الموافقة على الخطة المقترحة للبرنامج خلال 2020 -2021.

3 تسليم جميع بذور الرتب العليا لمحصول الشعير بعد اتمام عملية التنقية والتعبئة إلى شركة مابين النهرين العامة للبذور.

4. تشكيل لجنة لتحديد كلفة الطن الواحد للبذور المنتجة من قبل البرنامج برئاسة مدير دائرة التدقيق والرقابة الداخلية.

5. السماح بزراعة بذور رتبة النواة الى رتبة اساس لدى عدد بسيط من مزارعي القطاع الخاص (منتجي البذور حصرا) ومن البذور الفائضة عن خطة البرنامج وبالتعاون مع دائرة فحص وتصديق البذور.