الاتحادية تقبض على متهمين بالارهاب والمخدرات في محافظتين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية، وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في منطقة " العاكولة" بقضاء الحويجة بكركوك".واضافت ان "قوة من اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة اجرام الحبيبية تمكنت من القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٢٨"مخدرات " في منطقة "البلديات "شرق بغداد".

واشارت القيادة الى انه "تم إحالتهما اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما" .

