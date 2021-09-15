انت الان تتابع خبر الأعلى منذ أسابيع.. سعر النفط يسجل رقماً قياسياً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وصعد برميل "برنت" فوق مستوى 75 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع أغسطس/آب الماضي.
وبحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.68% إلى 72.35 دولار للبرميل.
في حين، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.47% إلى 75.42 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وسجلت العقود الآجلة لخام "برنت" بذلك أعلى مستوى لها منذ 2 أغسطس 2021.
وجاء الارتفاع بعدما أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في محزونات الخام في الولايات المتحدة وترافق ذلك مع توقعات بتعافي الطلب على الذهب الأسود.
في حين، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.47% إلى 75.42 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وسجلت العقود الآجلة لخام "برنت" بذلك أعلى مستوى لها منذ 2 أغسطس 2021.
وجاء الارتفاع بعدما أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في محزونات الخام في الولايات المتحدة وترافق ذلك مع توقعات بتعافي الطلب على الذهب الأسود.