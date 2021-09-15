تعرف على الطقس المتوقع غداً في دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.



وحركة الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 11:19، والمد الثاني عند 20:05، والجزر الأول عند الساعة 12:42، والجزر الثاني عند الساعة 04:38.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 17:29، والمد الثاني عند الساعة 07:38، والجزر الاول عند الساعة 12:18، والجزر الثاني عند الساعة 00:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 32 90 20

دبي 44 32 80 20

الشارقة 43 30 80 20

عجمان 40 32 80 25

أم القيوين 40 27 80 20

رأس الخيمة 42 29 80 25

الفجيرة 38 32 80 35

العين 44 30 60 15

ليوا 45 30 95 25

الرويس 41 30 95 35

السلع 39 28 95 35

دلما 37 32 70 35

طنب الكبرى 39 31 80 40

طنب الصغرى 39 31 80 40

أبو موسى 39 31 80 40 .