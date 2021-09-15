عاجل.. محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يناقشان القضايا الإقليمية والدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، القضايا الإقليمية والدولية.



وأكد الجانبان على أهمية دفع الجهود باتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة بالحلول الدبلوماسية والحوار الفاعل بما يحقق تطلعات الشعوب والعيش بسلام واستقرار.

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، إلى باريس.

وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث أخلي قصر فونتينبلو العريق لاستضافته.

وتعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي يجريها إلى فرنسا حلقة في سلسلة زيارات متبادلة أسهمت في تعميق الشراكة بين البلدين.

وتأسست العلاقات بين الإمارات وفرنسا منذ 1971 على أسس الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة، حيث سعت دولة الإمارات للتواصل الثقافي والعلمي مع جمهورية فرنسا، التي تتبنى التوجهات نفسها في محاربة الإرهاب والتطرف والأفكار الهدامة.