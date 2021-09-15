شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا كُليب تدعو "التعليم" حظر الهاتف المحمول أوقات الحصص الدراسية فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رشا فايز كُليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمتعلق بحظر الهاتف المحمول نهائيًا أثناء اليوم الدراسي قد يبدو من الناحية الظاهرية أمر يساعد في تحقيق الانضباط الضروري لتلقي الطلاب للعلم، ولكن من الناحية العملية فإن للقرار سلبيات واضحة وجب الانتباه إليها حال تطبيقه، ويأتي على رأسها حرمان أسر الطلاب من فرصة التواصل مع أبنائهم للاطمئنان عليهم.

ودعت "كُليب" في بيان اليوم الأربعاء :"أن الحظر يبدو مقبولًا إذا اقتصر على استخدام الطلاب للهاتف خلال أوقات الحصص الدراسية التي يجب أن ينحصر انتباه الطلاب خلالها على تلقي العلم، ولكن يجب أن يُسمح للطلاب بالتواصل مع أسرهم خارج أوقات الحصص الدراسية.

وأشارت إلى أنه قد سبق وسلمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "تابلت" للطلاب بهدف خروج جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا، والتعلم من خلال وسائل الاتصال الحديثة، فلماذا يتم منعهم الآن من استخدام الهاتف المحمول بينما الأفضل أن نقنن هذا الاستخدام بما يفيد الطلاب والمعلمين والعملية التعليمية بشكل عام، لكي ننعم بموسم دراسي مستقر.

وقد وحذرت وزارة التربية والتعليم من استخدام الهاتف المحمول نهائيا أثناء اليوم الدراسى داخل المدارس وذلك لكل من الطلاب والمعلمين، على أن يتم توقيع العقوبات على المخالفين، ومطالبة جميع الطلاب بعدم إحضار التليفون المحمول إلى المدرسة نهائيا خلال العام الدراسى الجديد.