رئيس مجلس النواب: نقف مع العراق فى حربه ضد الإرهاب وندعم جهوده لاستعادة الاستقرار

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القاهرة - سامية سيد - - حنفى جبالى: نثمن دور العراق المتصاعد فى دعم استقرار المنطقة العربية - رئيس مجلس النواب: نتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلمانى بين مجلس النواب المصرى ومجلس النواب العراقى بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين - رئيس مجلس النواب: العلاقات المصرية – العراقية تشهد زخماً إيجابياً على كافة المستويات

التقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، ظهر اليوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر، محمد الحلبوسى رئيس مجلس النواب العراقى، والذى يزور مصر على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى.

فى مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفى جبالى، برئيس مجلس النواب العراقى، والوفد المرافق له، مؤكداً على أن تلك الزيارة تأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات المصرية العراقية زخماً إيجابياً على كافة المستويات، كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية تقف إلى جانب العراق فى حربه ضد الإرهاب وتدعمه فى جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، مثمناً دور العراق المتصاعد فى دعم استقرار المنطقة العربية.

على الصعيد البرلمانى، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى على أن مجلس النواب المصرى يتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلمانى مع مجلس النواب العراقى، بما يمثل قوة دفع ويُعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد محمد الحلبوسى رئيس مجلس النواب العراقى على اعتزازه بتلك الزيارة والتى تأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات المصرية – العراقية تنامياً إيجابياً ملحوظاً، على كافة الأصعدة والمستويات، مثمناً الدور المصرى الريادى فى دعم وتعزيز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية بأكملها، ومتطلعاً إلى تعزيز العلاقات المصرية – العراقية، خاصة على الصعيد البرلمانى، بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين.

فى نهاية اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق في جولة تفقدية داخل أروقة المجلس، شملت القاعة الرئيسية للمجلس ومُتحف المجلس، استمع خلالها وفد مجلس النواب العراقي إلى شرح وافي لتاريخ الحياة النيابية المصرية.







































































