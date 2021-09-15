شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حنفى جبالى يلتقى رئيس مجلس النواب العراقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل لقاء المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بمقر مكتبه بالمجلس، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، والوفد العراقي المرافق له.

ويتناول اللقاء بين رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، ورئيس مجلس النواب العراقي، بحث سبل التعاون بين البلدين الشقيقين مصر والعراق خاصة على المستوى البرلماني.

وسيعقب اللقاء إقامة مأدبة غداء لرئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، ومن المحتمل أن يلتقى "الحلبوسى" مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، زار دولة العراق الشقيقة، في أواخر شهر أغسطس الماضي، وشارك في مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، وشملت كلمة الرئيس السيسي فى فعاليات مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، تأكيده على أن "المشاركة فى مؤتمر بغداد تجسد مستوى غير مسبوق للتعاون وعلاقات الشراكة مع الأشقاء العراقيين، والرغبة الصادقة فى تدشين مرحلة جديدة فى التعاون البناء عبر آليات فعالة ومتعددة سواء على الصعيد الثنائى المصرى العراقى أو الثلاثى المصرى العراقى الأردنى أو فى الإطار الإقليمى الأوسع لننطلق نحو مزيدا من التعاون على نحو يلبى تطلعات شعوبنا لتحقيق المصالح المتبادلة وصون أمن واستقرار المنطقة بأكملها".







































































