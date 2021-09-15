مصرع عنصر إجرامى في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

لقي عنصر إجرامى شديدة الخطورة بقنا مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، والمتهم محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل عمد والسجن المؤبد فى 11 قضية متنوعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا تواجد أحد العناصر الإجرامية ("مسجل جنائى- فرض سيطرة" هارب ومحكوم عليه فى 17 جناية (إعدام "قتل عمد"- 11 سجن مؤبد- 34 سنة سجن "قضايا متنوعة") بإحدى المناطق النائية بدائرة مركز شرطة قنا.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لإستهدافه، وحال إقتراب القوات ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف- أسفر ذلك عن مصرعه وبتفتيش مسكنة عُثر على (مدفع آر. بى. جى و2 دانة-2 رشاش - 8 بنادق- 2 طبنجة- 4 قنابل يدوية محلية الصنع- 4 هواتف- كمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة- صديرى واقى- منظار معظم- كمية من مخدر الشابو تزن حوالى كيلو جرام- 4 سيارات "إحداها مُبلغ بسرقتها"- دراجة نارية- زجاجة تحوى مادة "الزئبق"- كمية من البارود الأسود- مبلغ مالى).

وبإستكمال الفحص وبتفتيش مسكنه بناحية الأشراف الغربية بدائرة مركز شرطة قنا عُثر بداخل إحدى الغرف على جثتى زوجتيه تبين قيامه بقتلهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.