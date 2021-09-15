افتتاح مركز خدمات تابع لشركة المياه بمركز ساحل سليم في أسيوط- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، أول مركز خدمات مجتمعية بساحل سليم، لاستقبال شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم بخصوص الخدمات المقدمة لهم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وقيادات شركة مياه الشرب وبعض أهالي القرية.

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد مركز الخدمات والتقى العاملين به واستمع إلى شرح للخدمات التى يقدمها المركز للمواطنين والتقى بعض الأهالي واستمع إلى مطالبهم، وأبرز الخدمات التي يقدمها لهم المركز.