"الزراعة" تنفذ ٥٠٠ ندوة توعوية بأهمية مراكز تجميع الألبان في ١٤٨ مركزا على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تنفيذ ٥٠٠ ندوة إرشادية توعوية بأهمية مراكز تجميع الألبان في ١٤٨ مركز على مستوى كافة محافظات الجمهورية، منذ بداية أغسطس الماضي، وحتى الآن، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف تطوير وتنمية القرى المصرية، وتحسين دخول أبنائها ورفع مستوى معيشتهم.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بأهمية التوسع في إنشاء وتطوير ومراكز تجميع الألبان وتوعية المزارعين والمربين بأهميتها والعائد منها، وتوضيح المردود الاقتصادي والاجتماعي الذي حصل عليه صغار المربين والفلاحين.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم عقد حلقات نقاشية مع صغار المربيين خلال هذه الندوات، والاستماع الى المشاكل والمعوقات التي تواجههم للعمل على تذليلها على الفور، وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وأكد محمود أن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان يساهم في توفير الألبان بجودة عالية ذات مواصفات صحية قياسية، فضلا عن تحسين دخول صغار المربين ومنتجي الألبان بالتعامل مع مراكز تجميع الألبان المرخصة والتى تمثل سوقا متوازنا لمنتجهم من الألبان.