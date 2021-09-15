التحالف يحبط هجوم لميلشيا الحوثي استهدف مطار أبها في السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم، شنته ميليشيا الحوثي، استهدف مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية بطائرة مسيرة مفخخة.

ونقلت “قناة الإخبارية” السعودية عن التحالف العربيقوله: “اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه مطار أبها”، مشددا أن “انتهاكات ميليشيا الحوثي ومحاولة استهداف المدنيين مخالفة للقوانين الدولية”.

وتابع التحالف بالقول: “نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية”.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، الشهر الماضي، تصديها لمحاولات للهجوم على مطار أبها الدولي، مشيرة إلى أن هناك 8 إصابات بعد محاولة الهجوم على المطار، وتناثر الشظايا.

وتابعت قوات التحالف أن هناك طائرة مدنية تضررت نتجية الهجوم على المطار، معتبرة أن الاعتداء للمرة الثانية على مطار أبها من قبل جماعة “أنصار الله” يعتبر “جريمة حرب”.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله” أواخر 2014.

​في المقابل، تنفذ ميليشيا هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.