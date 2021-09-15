الرئيس الفرنسي يجدد شكره للإمارات لجهودها في عمليات الإجلاء بأفغانستان

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية عن شكر بلاده للدعم الذي قدمته دولة الإمارات في عملية إجلاء رعايا مختلف الدول من أفغانستان.



جاء ذلك في اللقاء الذي جمع الزعيمين بباريس والذي وصلها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وقت سابق وكان ماكرون في مقدمة مستقبليه حيث أخلي قصر فونتينبلو العريق لاستضافته.

وما بين الاستضافة والإجلاء تواصل يد الإمارات الإنسانية عملها بفاعلية شهد لها الجميع بعد أن قامت بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو 8,500 من الأجانب من أفغانستان وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية بالتزامن مع قيام دولة الإمارات مؤخراً، بتسهيل مغادرة عشرات الرحلات الجوية التي تقل مئات المواطنين الأجانب من أفغانستان، بما في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمنظمات غير الحكومية إلى مطارات الدولة.

وقوبلت جهود الإمارات الإنسانية في الأزمة الأفغانية بإشادات دولية، تتزامن مع إحياء العالم يوم العمل الإنساني في 19 أغسطس/ آب من كل عام.

تأتي تلك الإشادات الدولية وهذه الاحتفالية العالمية، في وقت يسجّل فيه تاريخ الإنسانية بأحرف من نور، مبادرات وجهود الإمارات لإغاثة المحتاجين حول العالم.