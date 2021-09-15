إيمانويل ماكرون يستضيف ولي عهد ابوظبي في قصر ملوك فرنسا

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

أغلق قصر "فونتينبلو" الفرنسي العريق، اليوم الأربعاء، أمام الجمهور، لتخصيصه لاستقبال ضيف إيمانويل ماكرون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، اليوم الأربعاء إلى باريس، وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث سينتاولان في القصر العريق، طعام الغداء.

وقالت وسائل الإعلام الفرنسية إن الثقافة ستكون محورا مهما خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس ماكرون، داخل القصر الذي تحمل قاعة المسرح الإمبراطوري داخله، اسم رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

يقع قصر فونتينبلو جنوب شرق العاصمة باريس، في بلدية تحمل الاسم ذاته، وهو أحد أكبر القصور الملكية الفرنسية، وكان بين القرن الثاني عشر، والقرن التاسع عشر، سكنا للملوك الفرنسيين؛ من لويس السابع إلى نابليون الثالث، ولعراقته أدرجته اليونسكو على قائمة مواقع التراث العالمي منذ عام 1981.

وأصبح فونتينبلو حديثا، خيار فرنسا لاستقبال كبار ضيوفها، من ملوك ورؤساء وقادة العالم.

وهو إلى جانب ذلك يتصدّر قائمة أكثر الأماكن التاريخية والسياحية البارزة في فرنسا شهرة، ويقصده السياح سنوياً من كل بقاع الدنيا.

ومنذ قرون حافظ حكام فرنسا باستمرار على ترميم وتطوير القصر الملكي، وإثرائه بإضافات فنية.

كما ارتبط المبنى التاريخي بأحداث مؤثرة بفرنسا؛ من أبرزها إلغاء مرسوم نانت عام 1685،الذي كان إشارة انطلاق النهضة الأوروبية، وتنازل نابليون الأول عن العرش عام 1814.