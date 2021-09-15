لبنان.. قرداحي يتسلم مهامه خلفا لـ"منال عبد الصمد نجد" بحضور كبار موظفي الوزارة

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

تسلّم وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية الجديدة جورج قرداحي مهامه خلفا لـ"منال عبد الصمد نجد" بحضور كبار موظفي الوزارة.



وفي بداية الحفل، تحدثت عبد الصمد قائلة إن "لقاء اليوم ليس روتينيا للتسليم والتسلم، بل أعتبر أن لبنان ربح المليون بتوزير الإعلامي المخضرم الأستاذ جورج قرداحي".

وأضافت: "أنا حاليا بصدد تسليمه أمانة وزارة الإعلام وهو دائما على قدر التحدي ومسيرته الإعلامية تشهد على ذلك".

وتابعت: "لقد فازت وزارة الإعلام بوزير من خامة استثنائية وجودة على رأس وزارة الإعلام يشكل إضافة نوعية ليس للإعلام اللبناني فحسب، بل للإعلام العربي أيضا".

من جانبه، أثنى قرداحي في كلمة مختصرة أثنى خلالها على "الإنجازات التي حققتها الوزيرة عبد الصمد في هذه المرحلة الصعبة"، قائلا: "أشعر اليوم بأنني في بيتي".

وأضاف: "جئت إلى الوزارة من رحم الإعلام، وأشعر بمعاناة الإعلام بشكل عام وزملائي الإعلاميين ومعاناة المؤسسات الإعلامية الخاصة، وأتمنى أن أتمكن خلال تولي مهام الوزارة إنجاز مشاريع جديدة".

وأشار إلى أنه سيطلع على القوانين والمشاريع التي تحدثت عنها الوزيرة عبد الصمد وسيدرسها ويتابعها ويعمل على إنجازها، "لا سيما تلك التي تصب في مصلحة لبنان والإعلام بشكل خاص، فالمسؤولية استمرارية".

وقال: "أوجه التحية إلى إخواني الإعلاميين. لن أعلق على كل الكلام الذي يصدر وسأكتفي بالقول المسامح كريم، الله يسامحهم".

وفي تصريحات سابقة، دعا وزير الإعلام الجديد وسائل الإعلام إلى عدم استضافة محللين يبشرون لبنان بالجحيم، ما أثار موجة اعتراض كبيرة.

وأصدرت عدد من النقابات والتجمعات الإعلامية بيانات اعتبرت أن كلام قرداحي محاولة لتضييق على وسائل الإعلام اللبنانية وفيه قمعاً للحريات، وهو ما نفاه الأخير بشكل قطعي.