ليبيا.. تسجيل 1433 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، تسجيل 1433 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1582 شخصًا، وتسجيل 12 حالة وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 493 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 5 حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 327 ألفًا و803 أشخاص، بينهم 81 ألفًا و67 حالة نشطة، ووفاة 4469 شخصًا.