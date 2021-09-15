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دولة الإمارات تقدم 19.1 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 19.1 مليون جرعة من لقاح فيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 90,205 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الأربعاء، 19,163,754 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 193.76 جرعة لكل 100 شخص.

 

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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