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رئيس الوزراء المصري يكشف عن إطلاق قمة دولية موسعة.. ما هي؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

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كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، إطلاق قمة دولية موسعة تحت اسم "قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة".

 

وخلال كلمته ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر "Builders of Egypt"، أشار مصطفى مدبولي إلى أن هذه القمة تهدف لمناقشة قضايا التنمية العمرانية الشاملة وجودة البنية التحتية المستدامة في القارة الإفريقية.

 

وقال مدبولي: "نستهدف عقد القمة عام 2022، وسيتم التحديد الموعد المناسب طبقا لتنسيق رؤساء الدول العربية والحكومات".

 

وافتتح رئيس الوزراء المصري اليوم، ملتقى بناة مصر "Builders of Egypt" في دورته السادسة تحت عنوان "التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والإفريقية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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