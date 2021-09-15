التفاصيل الكاملة حول تهديد ممرضة أمريكية لكامالا هاريس بالقتل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أقرت ممرضة أمريكية بالذنب، في تهديد بالقتل لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، طمعا في تخفيف حكم المحكمة.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن نيفيان بيتي فيلبس (39 عامًا) أقرت، يوم الجمعة، بالذنب في ست اتهامات، بينها تهديد ضد نائبة الرئيس.

ومن المقرر أن يصدر القاضي حكمه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، حيث تواجه المرأة عقوبة السجن خمسة أعوام.

واعترفت فيلبس خلال جلسة استماع بمحكمة في فلوريدا أنها أرسلت لزوجها، الذي كان بالسجن، في فبراير/شباط الماضي، مقاطع فيديو مدتها 30 ثانية، تظهر فيها وهي تهدد بقتل هاريس.

وقال ممثلو الادعاء إن مقاطع الفيديو تظهر فيها فيلبس وهي تهدد وتصرخ بكلمات نابية.

واعترفت الممرضة أنها قبلت بمبلغ 52 ألف دولار لتنفيذ "الضربة" ضد هاريس خلال 50 يوما، بحسب وزارة العدل الأمريكية.

وبعد إرسال مقاطع الفيديو، أرسلت فيلبس صورا لنفسها، وهي تحمل سلاحا بميدان رماية. وبعد يومين، تقدمت بطلب للحصول على تصريح حمل سلاح، بحسب الادعاء.

وقال محامي فيلبس، سكوت بول، في بيان أمس الثلاثاء، إن موكلته مصرة على أنها كانت تنفس عن غضبها فقط لأنها كانت تمر بفترة عصيبة من حياتها، ولكنها لم تنو أبدا تنفيذ تهديداتها.

وأضاف أنه كان من المهم لفيلبس إبداء قبولها للمسؤولية مع بداية تكفيرها عن أفعالها، في محاولة للحصول على حكم مخفف.