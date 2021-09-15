شكرا لقرائتكم تحطم طائرة شحن في بابوا الإندونيسية والبحث جار عن الطاقم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحطمت طائرة شحن صغيرة في غابة جبلية شديدة الانحدار بمقاطعة بابوا أقصى شرق إندونيسيا، حسبما أكد مسؤولون بعد عملية بحث جوى حددت موقع الطائرة المفقودة التابعة لشركة "ريمبون إير."

وقال جورج ليو ميرسي راندانغ، رئيس وكالة الإنقاذ في مدينة تيميكا، إن فريق البحث انتقل إلى المنطقة لمحاولة تحديد مصير أفراد الطاقم الثلاث.

وكانت السلطات الإندونيسية فقدت الاتصال بطائرة شحن صغيرة تابعة لشركة "ريمبون إير" بعد خمسين دقيقة من إقلاعها، اليوم الأربعاء، في مقاطعة بابوا بأقصى شرق البلاد.

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وكانت الطائرة، وهي من طراز "توين اوتر 300"، متوجهة إلى منطقة انتان جايا، وقادمة من مدينة نابري، وعلى متنها مواد بناء.

وقالت وزارة النقل الإندونيسية في بيان إن طيارا ومساعدا وفنيا كانوا على متن الطائرة.

وقال راندانغ إن الطقس كان مشمسا عند إقلاع الطائرة في الصباح، لكن الأجواء كانت غائمة في موقع التحطم.

وأكدت فرق البحث الجوي أن طائرة الشحن تحطمت في مدينة إنتان جايا، وكانت مدمرة على الأرض.

وأضافت أن عناصر من وكالة البحث والإنقاذ والجيش الإندونيسي والشرطة الوطنية يتواجدون في الموقع للعثور على الطاقم وتقييم الحطام.

وقال راندانغ "الشيء المهم الآن هو الوصول إلى أفراد الطاقم."

وتعرضت إندونيسيا، وهي دولة مكونة من أرخبيل مترامي الأطراف ويبلغ عدد سكانها نحو 270 مليون نسمة، لحوادث نقل في السنوات الماضية تضمنت تحطم طائرات وغرق عبارات.