شكرا لقرائتكم كوريا الشمالية تطلق "مقذوفاً غير محدد" باتجاه البحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّ كوريا الشمالية أطلقت الأربعاء باتجاه البحر مقذوفاً غير محدّد، في تجربة نارية، تأتي بعد أيام من إعلان بيونغ يانغ أنّها اختبرت بنجاح صواريخ كروز بعيدة المدى جديدة. وقالت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية "إنّ الشمال "أطلق مقذوفاً غير محدّد نحو بحر الشرق".

ولم ترد على الفور أي تفاصيل أخرى مثل نوع المقذوف والمسافة التي قطعها، وما إن كان أكثر من مقذوف واحد.

الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية الأسبوع الماضي

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ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بيونغ يانغ أجرت بنجاح تجارب إطلاق صاروخ جديد طويل المدى من طراز "كروز" خلال نهاية الأسبوع الماضي متحدثة عن "أسلحة استراتيجية ذات أهمية كبرى".

وأظهرت صور نشرتها صحيفة رودونغ سينمون الاثنين صاروخا يخرج من أحد الأنابيب الخمسة في مركبة إطلاق مثل كرة نار، وصاروخا ينطلق في مسار أفقي.

وقال محللون إنّه إذا ما تأكّد إطلاق صواريخ كروز البعيدة المدى هذه، فإنّ ذلك سيمثّل تقدّماً تكنولوجيّاً لكوريا الشمالية، ويمنحها قدرة أفضل لتجنب أنظمة دفاع.

والصواريخ التي أطلقت في نهاية الأسبوع الماضي عبرت مسارا طوله 1500 كلم، فوق كوريا الشمالية ومياهها الإقليمية قبل أن تصل هدفها، وفق الوكالة الكورية الشمالية.

أجرت كوريا الشمالية اختباراً بنجاح لصاروخ جديد من طراز "كروز طويل المدى" في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الأحد.

وأجريت تجارب الإطلاق يومي السبت والأحد بحضور كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، بحسب الوكالة التي أكدت أن التجارب كانت ناجحة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارات عدة تحظر على كوريا الشمالية مواصلة برامج أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية، والتي تقول إنها بحاجة لها للدفاع عن نفسها أمام غزو أميركي.

لكن القرارات لم تحظرها من تطوير صواريخ كروز، والتي أجرت عليها تجارب سابقة.