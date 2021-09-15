الصحفيين: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي:

أعلن حسين الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين أن بدل التدريب والتكنولوجيا لشهر سبتمبر سيتم صرفه اليوم الأربعاء ١٥ سبتمبر.

وأشار الزناتي إلى أن البدل سيكون متوفرا بماكينات الصرف بعد عصر اليوم، بينما يتوجه الزملاء الذين يحصلَون عليه من مقر النقابة إلى خزينتها لصرفه بدءا من الآن، بما فيهم الزملاء الذين يحصلون على إعانة البطالة.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي أنه تم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية يوم الأحد الماضي الموافق ٢٠٢١/٩/١٢ عن شهر سبتمبر 2021.

وأكدت الهيئة علي ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.