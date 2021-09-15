الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 169 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن الزراعة العضوية.

ونصت المادة الأولى على: "يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية المشار إليه، المرفق بهذا القرار"

ونصت المادة الثانية على: "يلتزم الخاضعون لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2020 بتقديم طلب لتوفيق أوضاعهم لأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها.