الصحة العالمية: تحور دلتا يمثل تحدياً لمواجهة جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن التحوُّرات المثيرة للقلق لا تزال تشكل مزيدًا من التحديات أمام استجابتنا لجائحة كورونا.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، للحديث عن آخر مستجدات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط.

وأضاف أنه حتى الآن، أبلغ 21 بلدًا بشكل رسمي عن اكتشاف انتشار تحوُّرات مثيرة للقلق، ويُرجح أن يكون تحوُّر دلتا هو التحوُّر الرئيسي المنتشر حاليًّا في إقليمنا.

وأوضح أن انخفاض التغطية بالتطعيم في العديد من البلدان، لا سيما البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، يثير القلق أيضًا بسبب محدودية قدرات نشر اللقاحات.

وأشار المنظري إلى أن هذا يعني أن 9 بلدان تُعتبر بعيدة عن تحقيق الهدف العالمي لمنظمة الصحة العالمية المتمثل في الوصول إلى نسبة تغطية بالتطعيم تبلغ 10% بحلول سبتمبر الجاري.