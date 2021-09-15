بينها مصر.. الصحة العالمية تحذر من "ارتفاع كبير" بإصابات كورونا في 5 بلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة عدد الإصابات في 5 بلدان بإقليم شرق المتوسط، بينها مصر.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، إن من بين بلدان الإقليم البالغ عددها 22 بلدًا، تُبلِغ حاليًّا 5 بلدان – هي مصر، والأراضي الفلسطينية المحتلة، والصومال، وسوريا، واليمن، عن ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأضاف أنه عند إمعان النظر في المنحنى الوبائي يتضح أنه لا بد من تسريع عملية التطعيم ومواصلة الالتزام بجميع تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في جميع البلدان.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، للحديث عن آخر مستجدات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط.

وأوضح أن إقليم شرق المتوسط أبلغ عن أكثر من 15 مليون حالة إصابة مؤكدة و278 ألف حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، حتى 12 سبتمبر الجاري.

وتابع: "على مدار الأسابيع القليلة الماضية، شهد إقليمنا انخفاضًا في العدد الإجمالي لحالات الإصابة والوفيات، ولكن الوضع لا يزال هشًّا ولا يمكن التنبؤ به، فمنذ بداية تفشي الجائحة، رأينا الاتجاهات تتطور في شكل موجات".

وشدد على أن هذه الجائحة لم تنتهِ بعدُ.