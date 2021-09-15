تنطلق اليوم بالقاهرة.. تعرف على مواعيد حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" للتطعيم ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

دشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، حملة تشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس"كورونا"، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، تحت شعار "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن هذه الحملة تأتي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وينشر ًالخليج 365 المواعيد والمحافظات التي ستنطلق منعها حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" والتي جاءت كالتالي:-

تنطلق الحملة اليوم بمحافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ثم تجوب باقي المحافظات تباعًا، وتستمر لمدة 10 أيام، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

مواعيد وخط سير الحملة بالمحافظات.

- تبدأ اليوم الأربعاء وغدا بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية.

- تنتقل الحملة يوم الجمعة إلى محافظات القليوبية، والفيوم، والدقهلية.

- يوم السبت تجوب سيارات الحملة محافظات كفر الشيخ، وبني سويف، والشرقية.

- يوم الأحد محافظات الغربية، والمنيا، والإسماعيلية.

- يوم الإثنين محافظات دمياط، وأسيوط، وبورسعيد.

- يوم الثلاثاء تنتشر في ربوع محافظتي المنوفية، والسويس.

- يوم الأربعاء تنتقل الحملة إلى محافظتي البحيرة، وسوهاج يوم الأربعاء.

- يوم الخميس محافظة قنا، ومنها إلى الأقصر يوم الجمعة، وتختتم نشاطها يوم السبت بمحافظة أسوان.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب كل محافظة، إلى جانب 6 سيارات إضافية تضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم، والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم، لافتة إلى أن كل أتوبيس يضم 30 فردًا من فرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى يرتدون زيا مخصصا لذلك، ومزودين بأجهزة "تابلت" متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.