رئيس حكومة هايتي يقيل نائبا بارزا رجح تورطه في اغتيال الرئيس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 10 دقائق

قرر رئيس وزراء هايتي أرييل هنري إقالة المدعي العام في العاصمة بورت أو برانس بعد أن طلب الأخير إدراجه على قائمة المشتبه فيهم في قضية اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

وأعلن هنري على حسابه في “تويتر” عن إقالة القائم بأعمال المفوض الحكومي (المدعي العام) في بورت أو برانس، بيد-فورد كلود.

يأتي ذلك بعد أن طلب كلود من القضاء إدراج اسم هندي على قائمة المشتبه فيهم في قضية اغتيال الرئيس مويس الذي قتل بنيران مجموعة من المسلحين في مقر إقامته في يوليو الماضي.

وادعى كلود أنه اكتشف أن هنري كان على تواصل مع مسؤول سابق في وزارة العدل يعد العقل المدبر في عملية الاغتيال ولم يتم اعتقاله بعد، وطلب من الجهات المعنية بالهجرة منع رئيس الحكومة من مغادرة البلاد.

واتهم هنري في المقابل كلود بتسييس التحقيق، ورفض التعليق على الاتهامات الموجهة إليه.