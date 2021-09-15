ترامب ينفى مزاعم تخطيطه لمهاجمة الصين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 36 دقيقة

نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صحة التقارير التي زعمت بأنه خطط لعمل عسكري ضد الصين، ووصفها بأنها “سخيفة”.

جاء ذلك بعدما نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقتطفات من كتاب جديد ألفه الصحفيان بوب وودوارد وروبرت كوستا، قالا فيه إن رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي اتصل مرتين بنظيره الصيني، لتهدئة مخاوف بكين من احتمال تعرضها لضربة أمريكية مفاجئة.

وقال ترامب في تصريحات على الهواء في قناة “نيوزماكس” أمس الثلاثاء: “لم يكن لدي أي نية لمهاجمة الصين”.

وأضاف: “القول إنني كنت سأهاجم الصين هو أكثر الأشياء سخافة التي سمعتها على الإطلاق، والجميع يعرف ذلك”.