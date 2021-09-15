الاتفاق الإبراهيمي.. اجتماع أميركي إسرائيلي و3 دول عربية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2021 1:36 مساءً

أعلنت الولايات المتّحدة أنّ وزير خارجيتها أنتوني بلينكن سيعقد، الجمعة، اجتماعاً عبر الفيديو مع نظرائه الإسرائيلي والإماراتي والبحريني والمغربي للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع “الاتفاق الإبراهيمي” بين الدول العربية الثلاث، معربة عن أملها بأن يمثّل هذا التوجه خطوة نحو “سلام تفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في رسالة عبر الفيديو نشرت على تويتر: “نحن نؤيّد بقوّة هذه الاتفاقيات ونتطلّع إلى تعزيز فرص جديدة لتوسيع التعاون بين إسرائيل ودول أخرى حول العالم”.

وأضاف أنّه “في الوقت الذي تجتمع فيه إسرائيل ودول أخرى في المنطقة في جهد مشترك لبناء جسور وإنشاء فرص جديدة للحوار والتبادل، نحن نأمل أيضاً أن نتمكّن من إحراز تقدّم ملموس نحو التوصّل إلى سلام تفاوضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.