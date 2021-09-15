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مئات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

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الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 205 مستوطنين، اقتحموا ساحات الأقصى عبر مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية ومشبوهة، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجزء الشرقي منه.

من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أسيراً محرراً من مدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البيرة أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عقب مداهمة منزله في مدينة البيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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